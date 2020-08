Auf der Eisenbahnbrücke in Forchheim werden die Radfahrer ausgebremst

An der Eisenbahnbrücke ist für Fahrradfahrer Schluss. Wer in den Stadt-Osten will oder von dort in Richtung Innenstadt, der erlebt "eine böse Überraschung", sagt Albert Fießer. Der passionierter Radfahrer und Bürger aus aus dem Forchheimer Ortsteil Reuth prangert den "Platzverweis für Radfahrer auf Eisenbahnbrücke" an.