Alu-Schmelzofen in Kersbach gerät in Brand

Leitstelle alarmierte am Donnerstagvormittag die Feuerwehren Kersbach und Forchheim um kurz vor 10 Uhr zunächst zu einem automatischen Brandmeldealarm bei der Firma Waasner . Als die Feuerwehr im Gewerbegebiet "Sandäcker" in Kersbach eintraf, teilten Mitarbeiter umgehend mit, dass es sich um ein bestätigtes Brandereignis an einem Schmelzofen für Aluminium handelt.