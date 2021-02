Am Samstag (27. Februar 2021) ist im Landkreis Forchheim ein Segelflugzeug abgestürzt.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, ist das Segelflugzeug in der Nähe des Flugplatzes bei Burg Feuerstein abgestürzt.

Segelflugzeug abgestürzt: Pilot hängt im Cockpit fest

Laut ersten Informationen ist noch nicht klar, warum das Flugzeug in dem Waldstück abgestürzt und in Baumkronen hängengeblieben ist, so NEWS5.

Rettungskräfte holten den Piloten mithilfe einer Strickleiter und einem Seilzug aus dem Segelflugzeug - er war im Cockpit fest gehangen. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Mehr ist noch nicht bekannt.