Neunkirchen am Brand vor 23 Minuten

Scheunenbrand

130 Feuerwehrleute im Einsatz: Scheune steht in Flammen

In der Nacht zum Dienstag stand eine Scheune in Neuenkirchen am Brand in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit 130 Einsatzkräften an. Das Feuer zerstörte nicht nur die Scheune.