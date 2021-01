Plastiktüten ohne Ende, Joghurtbecher, Fisch- und andere Konservendosen aus Blech, Gurkengläser und die unterschiedlichsten Metallteile - Müll, der zu verschiedenen Fraktionen gehört, aber sicher nicht zu der, mit der er auf der Kompostieranlage in Medbach angeliefert wird: Biomüll. In den Biotonnen in Erlangen-Höchstadt landet immer mehr Abfall, der dort nichts verloren hat.