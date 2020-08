Wenn Kinder richtig schreien sollen

Um sicher zu gehen, dass die Kleinen begreifen, was Mama oder Papa meinen, platzierte Wing-Tsun-Lehrer Markus Kleinlein am Samstag seinen knallroten Ford Focus auf dem Parkplatz in Engelgarten, um mit den Kindern zu üben: Diesmal ging es bei "Höchstadt goes fit" nämlich nicht ausschließlich um den sportlichen Aspekt. Er erklärte, wie es geht, sich nicht ansprechen zu lassen, wegzurennen und sich Hilfe zu suchen. Aber auch wie man einer kniffligen Situation entgegentritt und sich im Notfall wehrt war Teil der Wing-Tsun-Stunde.