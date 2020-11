Gut geschlafen hat Herbert Geyer in den vergangenen Wochen nicht. Das gesteht er ganz offen ein und nennt auch den Grund: Corona. Zusammen mit Ehefrau Doris und jetzt in der Hochsaison 20 Mitarbeitern baut er in der Region Oberwinterbach auf einer Fläche von 50 Hektar Christbäume an.