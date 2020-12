Dass Weihnachten diesmal völlig anders wird als in all den Jahren zuvor, spürt jeder, der jetzt in den Tagen vor Heiligabend Haus oder Wohnung verlässt. Doch halt - so einfach geht das gar nicht mehr. Will man nicht Gefahr laufen, Bußgeld zahlen zu müssen, braucht man selbst am Tag einen triftigen Grund. Corona sei Dank.