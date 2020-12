Die aktuell 52 Kinder im Zentbechhofener Kindergarten St. Johannes freuen sich schon darauf, bald viel mehr Platz in neuen Räumen zu haben. Nicht nur aus ihren Containern heraus - in denen sie vorübergehend untergebracht sind - verfolgen sie die Arbeiten am Neubau. Sie inspizieren auch immer wieder die Baustelle aus der Nähe.