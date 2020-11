Lob in höchsten Tönen und Unterstützung aus allen politischen Lagern gab es am Donnerstagnachmittag für das Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt. Der Krankenhausausschuss des Kreistags segnete einstimmig den Wirtschaftsplan für 2021 ab. 1,95 Millionen Euro muss der Landkreis zuschießen.