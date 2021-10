Am Donnerstagnachmittag, der 07. Oktober 2021, verursachte ein Schwein einen Unfall, der für eine Landwirtin in der Notaufnahme der Chirurgie Erlangen endete.

Eine 38-jährige Landwirtin aus Heroldsberg sortierte geerntete Kartoffeln auf einem Anhänger, als sich das neugierige Tier über die Umzäunung seines Stalls lehnte. Dabei stoß das Tier eine schwere Eisenleiter an, die daraufhin nach vorne umfiel und der Frau am Kopf traf.

Kreis Erlangen-Höchstadt: Schweine-Unglück endet in der Notaufnahme

Die 38-Jährige erlitt bei dem Stoß eine Platzwunde am Kopf, ging zu Boden und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Glücklicherweise stellten die alarmierten Rettungskräfte und der Notarzt nur eine leichte Verlesung fest. Die Frau wurde zur Behandlung in die Notfallaufnahme der Chirurgie in Erlangen gebracht.

Welches ihrer beiden Schweine "Schnitzel" und "Schäuferla" für den Unfall verantwortlich war, war zur polizeilichen Aufnahme unklar.

Vorschaubild: © Foto: Marijan Murat/dpa