Die Zahl der Corona-Infektionen steigt von Tag zu Tag. Damit nimmt auch die Zahl der Menschen zu, die sich in Quarantäne begeben müssen - ob positiv getestet oder als Kontaktpersonen der Kategorie eins. Arbeiten die in Zwangsurlaub geschickten Menschen in kleineren Betrieben, kann diese Regelung so manchen Arbeitgeber vor größere Probleme stellen.