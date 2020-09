Schaeffler: Ein Schock für die Belegschaft

Die Ankündigung der Schaeffler-Firmenleitung am Mittwoch, rund 4400 Stellen in Europa abbauen und bis zu 300 Millionen Euro jährlich einsparen zu wollen, hat bei den Mitarbeitern wie eine Bombe eingeschlagen. "Die Leute in Höchstadt waren geschockt", sagt dazu Roland Holler, Vorsitzender des Betriebsrats im Höchstadter Werk.