Herzogenaurach vor 53 Minuten

Bauarbeiten

Rathaus: Aus der Holzterrasse werden Stellplätze

Vor dem Interimsrathaus in der Würzburger Straße sind die Bagger am Werk. Die Zahl der Besucher-Stellplätze soll verdoppelt werden. Zurzeit wird das Rondell umgegraben. Das Holzplateau am Hintereingang des Sitzungssaals ist bereits abgerissen.