Wie geht es mit der Ausweisung von Bauland in Höchstadt weiter? Über diese Frage wurde in den vergangenen Monaten nicht nur im Stadtrat viel und kontrovers diskutiert. In der nächsten Sitzung am Montag, 7. Dezember, um 18 Uhr in der Aischtalhalle soll nun endgültig über den neuen Flächennutzungsplan der Stadt entschieden werden.