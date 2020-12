Die Drehmaschinen aus Höchstadt auf dem Lastwagen gehen in das BMW-Werk nach Dingolfing, in dem der Dienstwagen des Bürgermeisters (rechts) produziert wurde. Firmeninhaber Hans Ort (links) und Ehefrau Andrea Ort-Hack loben im Gespräch mit Bürgermeister Brehm die Möglichkeiten, die sie am Standort Höchstadt haben. Foto: Andreas Dorsch