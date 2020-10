Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft machen auch in Herzogenaurach nicht Halt. Für den nächsten städtischen Haushalt kündigt Bürgermeister German Hacker bereits an, dass die Stadt "hart konsolidieren" müsse. Will heißen: Es muss in verschiedenen Bereichen verstärkt der Rotstift angesetzt werden.