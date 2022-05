An einem Schachtdeckel an der Baiersdorfer Straße auf Höhe der Kellergasse in Kleinseebach sind ab Dienstag, 31. Mai kurzfristig Reparaturarbeiten erforderlich. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, dauern diese voraussichtlich bis Freitag, dritten Juni an.

Haltestellen Kellergasse und Kleinseebach Mitte entfallen

Die Busse der Linie 254 können in diesem Zeitraum die Haltestellen „Kleinseebach Kellergasse“ und „Kleinseebach Mitte“ in Fahrtrichtung Erlangen nicht bedienen. Diese müssen leider entfallen.

Der Öffentliche Personennahverkehr bittet um Verständnis für diese kurzfristige Maßnahme.

Vorschaubild: © efes / pixabay.com (Symbolbild)