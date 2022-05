Lonnerstadt: Marc Köhler eröffnet "Brauerei Mauerbrecher" in ehemaliger Metzgerei

Der beschauliche Markt Lonnerstadt zählte im vergangenen Jahr 2130 Einwohner*innen. 19 Jahre lang habe es laut Marc Köhler hier keine Brauerei gegeben. Am Freitag (14. Mai 2022) will der 36-Jährige am Marktplatz 9 die Türen seiner ersten eigenen "Brauerei Mauerbrecher" öffnen.

Neue fränkische Brauerei öffnet bald in Lonnerstadt - erste Anfänge am Einkochtopf

2016 habe er damit begonnen, in der heimischen Küche am Einkochtopf eigene Bierkreationen herzustellen. "Die ersten Biere sind so gut gelungen und kamen gut bei Freunden an. Sie sagten, ich solle das unbedingt machen und ich merkte selbst, dass das Bierbrauen die Leidenschaft ist, welche ich in Zukunft verfolgen möchte", erinnert er sich. 18 Jahre lang habe er im Vertrieb gearbeitet, "zwölf Jahre lang in der gleichen Firma, habe mich dann aber dafür entschieden, meinen Job aufzugeben und als Brauer durchzustarten." Eine große Herausforderung sei gewesen, geeignete Räumlichkeiten für die "Verwirklichung seines Traumprojekts" zu finden.

Der Plan, 2017 eine Brauerei in Volkach zu eröffnen, sei unter anderem wegen Stromproblemen in dem Objekt gescheitert. "Dann habe ich zufällig auf Ebay-Kleinanzeigen die alte Metzgerei in Lonnerstadt gefunden und mir sie angeschaut. Als ich den Hopfendolden im Stadtwappen gesehen habe, war das ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich dachte mir: 'Ich muss nach Lonnerstadt!'" Noch sei er hier alleine verantwortlich, habe aber viel Unterstützung von Familie und Freunden bekommen.

Der Name "Mauerbrecher" solle zukünftige auf gesellige Begegnungen verweisen: Die Brauerei sei "viel mehr als nur ein Ort zum Bier trinken: Sie ist ein Ort der Begegnung, an dem jeder willkommen ist und sich einbringen kann, und an dem Zusammenhalt und Gemütlichkeit großgeschrieben werden", schreibt er. Zum Brauraum gehöre ein Bewirtungsraum, in dem 20 bis 30 Gäste Platz fänden.

Spezialbiere sollen auf Kundenwünsche ausgelegt sein

Momentan stehen drei eigene Bierkreationen zur Auswahl: Das "fruchtige Helle" mit dem Namen "Friends Forever" habe 5,1 Prozent und wird als beliebter Begleiter beim Treffen unter "wahren Freunden" beschrieben. Das "Zipfelklatscher-Rotbier" sorge mit 5,6 Prozent auf Partys für Stimmung, bleibe aber trotzdem "vornehm im Hintergrund". Das "Wild Thig Kveik" Rauchbier enthalte "eine alte Hefe, welche in traditionellen Farmhouse-Brauereien in Norwegen über Generationen weitergegeben wurde" und habe mit 6,2 Prozent die höchsten Volumenprozente.

Weitere (Spezial-)Biere sollten im Laufe der Zeit hinzukommen. "Ich habe vor, Individualbiere für Hochzeiten oder Firmenevents herzustellen." Dabei wolle er die Wünsche der Kundschaft, etwa nach einer Blaubeernote oder einem Honigtouch, miteinfließen lassen. "Da bin ich völlig flexibel", versichert er gegenüber inFranken.de. Auch ein Brauerei-Picknick schwebe ihm vor. Dabei seien Interessierte eingeladen, eigenes Essen einzupacken und die "Brauerei Mauerbrecher" für Getränke aufzusuchen.

In diesen Tagen liefen die letzten Baumaßnahmen für die Mikrobrauerei, die Bar und Braugerätschaften stünden aber schon bereit. Zur Eröffnungsfeier am 14. Mai von 14 bis 22 Uhr wolle Köhler Biere vom Fass ausschenken und Grillgut der regionalen Metzgerei anbieten. Ab 18 Uhr kündigt er Live-Musik an. In Zukunft wolle er sich ein Team aufbauen, erklärt er. Je nach Nachfrage wolle er dann entscheiden, ob er das Bier der "Brauerei Mauerbrecher" auch die Gastronomie beliefern wird.