Wer sich kommunalpolitisch engagiert, einen Sitz in einem Gemeinde- oder Stadtrat und darüber hinaus vielleicht auch noch im Kreistag hat, musste sich in der Vergangenheit regelmäßig durch Stapel von Sitzungsunterlagen kämpfen. Berge von Papier , das in Rathäusern und im Landratsamt x-fach kopiert und dann verschickt wurde. Die Digitalisierung lässt nun aber auch bei den Kommunalpolitikern die Papierberge schrumpfen.