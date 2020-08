Kartoffeldieb gräbt in Adelsdorf

In Feld und Flur werden aber nicht nur Kartoffeln gestohlen. Die Staatsanwaltschaft stellt Verfahren oft ein.

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Kartoffelackers in der Adelsdorfer Flur in der Nähe des Eisweihers. Als er am vergangenen Samstag zu seinem Feld kam, stellte er fest, dass eine etwa 20 mal zwei Meter große Fläche umgegraben war. 100 bis 150 Kilogramm der hier angebauten Bio-Kartoffeln waren "unfachmännisch geerntet" worden.