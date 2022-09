Am Mittwochabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Fürther Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwei am Straßenrand ordnungsgemäß geparkte Autos erheblich beschädigte. Der Gesamtschaden an den abgestellten Fahrzeugen wird hierbei auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Bei dem Unfallverursacher könnte es sich möglicherweise um den Fahrer eines Kleintransporters handeln. Er hatte sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen,

Fahrerflucht - Polizei sucht nach Unfallverursacher

Wer Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, möchte sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/760-514 in Verbindung setzen.

Vorschaubild: © Hans/Pixabay