Höchstadt vor 14 Minuten

Wutausbruch

Weil er Karpfen nicht grillen darf: Mann (38) schlägt reihenweise Fenster ein

Ein 38-jähriger Mann wollte am Sonntag in der Gemeinschaftsunterkunft in Höchstadt einen Karpfen grillen. Als ihm das untersagt wurde, rastete der Mann aus und schlug sieben Fenster ein.