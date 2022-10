Nach 19 Jahren feiert das Kneipenfestival in Höchstadt sein Comeback, nachdem die beliebte Veranstaltung 2003 ihr vorläufiges Ende gefunden hatte.

Die neunte Ausgabe wird am kommenden Samstag (15. Oktober 2022) in den Höchstadter Wirtshäusern mit Live-Musik und kulinarischen Specials gebührend gefeiert werden.

Bürgermeister lässt Höchstadter Kneipenfestival wieder aufleben - Gastronomie soll neuen Zulauf bekommen

Ideengeber für die Wiederbelebung des Festivals seien laut Thomas Oppelt vom Höchstadter Stadtmarketing Bürgermeister Gerald Brehm (Freie Wähler) und Lorenz Niklas, ein befreundeter Einwohner Höchstadts gewesen. Beide hätten sich gemeinsam an fröhliche Abende zu diesem Anlass erinnert: "Der Bürgermeister und sein Freund haben deshalb im Sommer bei einigen Gastwirten vorbeigeschaut, um zu fragen, ob Interesse an einer Fortführung besteht", schildert Oppelt.

Reine Nostalgie sei allerdings nicht der einzige Anlass für das Festival: "Bürgermeister Brehm und Thomas Oppelt vom Stadtmarketing sehen in der Wiederauflage des Kneipenfestivals eine wirksame Maßnahme, um der (corona-)gebeutelten Gastronomie wieder neuen Zulauf zu bringen", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Passenderweise bekomme die Stadt für die Kostendeckung Hilfe durch den Staat: "Seit letztem Jahr sind wir im Förderprogramm 'Innenstädte beleben' des Freistaates Bayern. Damit werden die Werbung und die Gage für die Künstlerinnen und Künstler finanziert", so Oppelt. Insgesamt könnten sich die Gäste auf "Live-Musik und kulinarische Specials" in sieben Kneipen, Bars und sonstigen Gaststätten freuen.

Diese sieben Gaststätten machen mit

ASV Sportstätte Mykonos

Eiscafe Venezia

Restaurant Aischblick

Töpfla

Triangel

Twenty's Shishabar

Weinstube "Zum Zwetschger"

Auch wenn man auch so zuversichtlich in Hinblick auf genug Interesse an dem Kneipenfestival ist, gebe es einen zusätzlichen Boost für die Besucherzahlen: Zum Auftakt um 19 Uhr findet auf der Aischwiese ein Feuerwerk der Firma Röder statt, "bei dem viele Besucher erwartet werden. Deshalb hoffen wir auf viel Zulauf für unser Kneipenfestival", heißt es weiter.

Das Höchstadter Kneipenfestival öffnet um 20 Uhr seine Pforten und endet offiziell um 1 Uhr nachts. Der Eintritt ist frei.

