Lichterfahrt in Höchstadt vor Absage? Veranstalter schildert überraschende Entwicklung

Veranstalter schildert Traktoren-Umzug für Samstag (17. Dezember 2022) geplant - Auflage sorgt kurzerhand für Probleme

für geplant - kurzerhand "Wir brauchen eure Hilfe": Organisatoren bitten Bevölkerung um Unterstützung - so könnt ihr helfen

In Höchstadt an der Aisch werden am kommenden Samstag (17. Dezember 2022) rund 100 Traktoren bei der sogenannten Lichterfahrt erwartet - sofern das beliebte Event stattfindet. Denn die Neuauflage des beliebten Bulldog-Umzugs steht womöglich auf der Kippe. "Wir benötigen für die Veranstaltung leider viele freiwillige Helfer, die sich als Ordner zur Verfügung stellen", berichten die Veranstalter im Vorfeld.

Höchstadt an der Aisch: Ordner für Traktoren-Lichterfahrt gesucht - Veranstalter erklärt aktuelle Lage

Aufgabe der Ordner ist demnach, sich mit einer gelben Weste an den Straßenrand zu stellen und während der Traktoren-Rundfahrt für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. "Ohne freiwillige Ordner kann die Veranstaltung leider nicht stattfinden", heißt es vonseiten der Organisatoren. Bei der Bereitstellung der Ordner handele es sich um eine entsprechende Auflage des Landratsamts Erlangen-Höchstadt, erklärt Veranstalter Ralf Geyer am Dienstag (13. Dezember 2022) inFranken.de.

Laut Geyers Schilderung seien er und sein Team von der Bedingung ein Stück weit überrascht worden. "Wir haben davon erst letzten Donnerstag bei einem Treffen mit Polizei und Landratsamt erfahren", sagt Geyer. Hierbei habe man sich schließlich auf eine Anzahl von 40 Helfern am Straßenrand verständigt. Über einen Aufruf in den sozialen Medien habe sich die erforderliche Menge inzwischen eingefunden. "Viele Menschen haben gefragt, wie sie uns helfen können. Das ist toll", berichtet der Veranstalter merklich erleichtert. "Die 40 haben wir erreicht."

Gesucht werden allerdings noch mehr helfende Hände. "Wir sagen noch nicht Stopp - nicht, dass am Ende noch welche krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen ausfallen", gibt Geyer zu bedenken. "Jeder wird ja momentan krank. Das wäre sehr schade." Wer die von vielen mit Spannung erwartete Traktoren-Lichterfahrt am Samstag als freiwilliger Ordner unterstützen will, kann dies nach wie vor tun. Interessenten werden gebeten, unter der Telefonnummer 0170/9157596 per Whatsapp Kontakt mit Ralf Geyer aufzunehmen.

