Auch in diesem Jahr soll es in Höchstadt an der Aisch wieder eine Traktoren-Lichterfahrt geben. Unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung" findet die Aktion seit über zwei Jahren an zahlreichen Orten Deutschlands statt. Die beleuchteten und weihnachtlich geschmückten Trecker gehen in Höchstadt am Samstag (17. Dezember 2022) an den Start. Um 18 Uhr beginnt der Umzug am Parkplatz Aischwiese und bahnt sich von dort aus seinen Weg durch die Stadt.

Traktoren-Lichterfahrt in Höchstadt 2022: Das ist geplant

Im letzten Jahr seien bereits wesentlich mehr Traktoren angereist als erwartet: "Wir haben mit 50 Schleppern geplant, am Ende waren es 90", berichtet Veranstalter Ralf Geyer. "Aber was will man machen, wenn sie dastehen." In diesem Jahr "rechnen wir wieder mit 90 Traktoren", die bei der Lichterfahrt 2022 anlaufen sollen.

Die Route, die die geschmückten und beleuchteten Landwirtschaftsfahrzeuge dann nehmen sollen, werde sich nicht stark von der des letzten Jahres unterscheiden. Auch wenn eine finale Genehmigung noch ausstehe, werde es, wie auch das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bestätigt, kaum Abweichungen geben: "Nur, dass wir die Route umgekehrt abfahren", erläutert Geyer. "Startpunkt ist wieder am Parkplatz Aischwiese." Von dort aus gehe es über die Brückenstraße bis in die Große Bauerngasse, welcher der Umzug bis zum zur Polizeiinspektion folge.

Dort angekommen, gehe es über den Kieferndorfer Weg weiter bis zum Höchstadter Freibad, um dann rechts in die Straße Im Lekkerland abzubiegen und die Trecker über Am Aischpark zurück in die Große Bauerngasse zu führen. Dieser folgt der Umzug zurück bis in die Brückenstraße, von wo aus man sich dann wieder am Parkplatz Aischwiese einfindet.

Leuchtende Traktoren auf der Aischwiese: "Menschenauflauf und begeisterte Kinder"

In den vergangenen zwei Jahren sei der Umzug ein voller Erfolg gewesen: "Ich fand es fantastisch. Deswegen machen wir das auch wieder", erklärt Geyer. "Es ist einfach schön, wenn man oben auf seinem Traktor sitzt und den Menschenauflauf sieht. Vor allem die Kinder sind so begeistert. Ich meine: Wann sehen die denn mal Traktoren, außer im Vorbeifahren?"

Ein definitives Highlight sei außerdem die Möglichkeit für die Kinder, aber auch Interessierte aller Altersklassen, "sich die Fahrzeuge im Anschluss mal genauer anzuschauen." Am Sammelpunkt Parkplatz Aischwiese könne man die Traktoren dann auch von Nahem begutachten, anfassen und "trotz der vielen Kabel für die Beleuchtungen" auch mal in die Fahrzeugkabinen klettern.

Was in diesem Jahr außerdem noch für gute Stimmung sorgen soll: "Wir wollen nach dem Umzug noch Bratwürste, Getränke und Glühwein anbieten", so Geyer. "Zu Tausend Prozent sicher ist das leider noch nicht, aber wir versuchen unser bestes, dass das klappt."