Mitten in der Stadt Herzogenaurach wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem "nicht ganz alltäglichen Einsatz" gerufen. Ein Rehkitz hatte sich "relativ weit in der Siedlung verirrt und sich in einem Gartentor verfangen", erzählt Kommandant Rainer Weber. "Wir waren alle ein bisschen verwundert."

Das Tier hatte sich mit den Vorderläufen und dem Kopf durch ein Gartentor gezwängt "und ist dann mit den Hinterfüßen nicht mehr durchgekommen". Am Donnerstagmorgen (26. Mai 2022) musste deshalb die Feuerwehr anrücken, um das kleine Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien.

"Hat gespürt, ihm wird geholfen": Feuerwehr Herzogenaurach rettet Rehkitz aus Gartentor

"Wir haben erstmal versucht, das Tier zu beruhigen und haben ihm eine Decke übergeworfen", sagt Weber. Zu Beginn habe sich das Tier ein bisschen gewehrt. "Aber ich glaube, das hat dann gespürt, ihm wird geholfen und hat die Prozedur dann ruhig über sich ergehen lassen."

Mit einem Spreizer hat die Feuerwehr die Metallstäbe des Gartentors auseinandergezogen. "Wir konnten das Rehkitz recht schnell befreien und aus dem Tor ziehen." Weil sich das Tier augenscheinlich keinerlei Verletzung zugezogen hatte, konnte die Feuerwehr das Rehkitz in eine Kunststoffbox verfrachten.

"Wir sind dann zum Dohnwald hochgefahren und haben es da wieder freigelassen. Es ist gehüpft wie ein junges Reh", erzählt der Kommandant. Dort machte es einen "rasanten Abgang in die Freiheit" und sprang "über Hecken und Dornen". Weber sei überzeugt, dass das junge Reh eine Chance hat und nun im Wald herumstreunert.

Vorschaubild: © Feuerwehr Herzogenaurach