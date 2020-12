Als er hier einzog, das war vor zwei Jahren, hat Yilmaz Ates erst einmal sein Piano aufgestellt. Er tat das nicht deshalb, weil er damit jemanden beeindrucken wollte oder weil er dachte, er wrde hier fr immer wohnen bleiben, das nicht. Aber er ahnte, dass es dauern knnte, bis er eine neue Wohnung finden wrde. Und auerdem war da ja noch das bisschen Platz an der Wand in dem Zimmer, in dem er kocht, schlft, isst, liest und trainiert. Ates, 60, dachte also: Was soll"s.