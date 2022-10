Nach langer Wartezeit lockt der Erlanger Winterzauber vom 21. November 2022 bis 24. Dezember 2022 wieder zahlreiche Besucher aus Nah und Fern in die feierlich herausgeputzte Hugenottenstadt. Verteilt über die ganze Stadt bieten drei Weihnachtsmärkte, eine neue Variante der Eislauffläche, „Erlangen like on Ice“, und eine Kindereisenbahn Weihnachtsambiente in der Innenstadt.

Wie der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. mitteilt, eröffnen als erstes die drei Weihnachtsmärkte am 21. November ihre zauberhaft geschmückten Buden. Am 25. November ziehen dann auch wieder die Kids ihre Bahnen auf der Eislauffläche am Marktplatz.

Doch in ihrer bereits neunten Ausgabe heißt es dann: „Erlangen like on Ice“. Beim gemeinsamen Projekt von City-Management und städtischem Sportamt erfolgt dieses Jahr erstmals der Betrieb ohne Strom- und Wasserverbrauch. Die eingesetzte Kunststofftechnik wird u.a. von Verbänden wie dem Deutschen Eishockey-Bund oder dem Bayerischen Eissport-Verband genutzt.

„Die Nutzung einer Echteisvariante kam für uns dieses Jahr nicht in Frage. Nun haben wir ein System gewählt, das einerseits bestes Vergnügen verspricht und gleichzeitig CO2 neutral betrieben werden kann“, erklärt Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen.

Erlangen: Eislaufspaß, Waldweihnacht und mehr - Winterzauber kommt wieder Am Freitag, 25. November, startet wieder der Eislaufspaß. Anne Zarncke, ETM +1 Bild

Die Beleuchtungstechnik erfolgt mit 100% Grünstrom der Erlanger Stadtwerke. Während der Schulzeit dürfen auch wieder die Schulklassen die Anlage kostenfrei nutzen. Das Eislaufvergnügen steht bis 24. Dezember 2022 zur Verfügung. Zusätzlich gibt es immer montags ab 16 Uhr die Möglichkeit, die Fläche als Gruppe oder Unternehmen zum Eisstockschießen oder Lattlschießen zu buchen.

Die Erlanger Waldweihnacht am Schlossplatz, der mittelalterliche historische Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz und der Altstädter Weihnachtsmarkt Erlangen am Altstädter Kirchenplatz geben den perfekten Dreiklang und bieten für jeden Geschmack das richtige Ambiente. Kinder kommen auf einer Fahrt mit „Rudolph ́s Weihnachts-Express“ am Hugenottenplatz voll auf ihre Kosten. Aber auch die einzelnen Märkte bieten tolle Aktionen für die Kleinsten: Vom Plätzchenbacken über Kerzenziehen bis hin zu lustigen Spielen mit den Gauklern auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt.

Alle Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen gibt es auf www.erlangen.info/winterzauber/, den jeweiligen Veranstaltern sowie in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91054 Erlangen; Mo – Fr, 9 – 17 Uhr).

Die Weihnachtsmärkte & Aktionen im Überblick

Erlanger Waldweihnacht am Schlossplatz (21. November – 24. Dezember 2022)

Die Waldweihnacht am Schlossplatz glänzt mit viel rustikalem Holz und echten Tannenbäumen sowie einem für Fußwärme sorgenden Waldboden aus Holzhackschnitzeln. Die Anordnung der Holzbuden, welche für einen großen, weitläufigen Innenbereich sorgt, dazu das abwechslungsreiche Musikprogramm, das vielfältige kulinarische Angebot sowie zahlreiche Spendenaktionen und Verlosungen tragen zu einer atemberaubenden Atmosphäre bei! (www.erlanger-waldweihnacht.de)

Historischer Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz (21. November – 24. Dezember 2022)

Der Historische Weihnachtsmarkt lädt ein zu einem Ausflug ins Mittelalter mit einer einzigartig romantischen Atmosphäre. Rund um die Neustädter Kirche werden mittelalterliche Marktstände aufgebaut. Musikanten, Stelzenläufer, Gaukler und Feuerspucker lassen die vergangenen Bräuche lebendig werden. Das tägliche Unterhaltungsprogramm führt die Gäste in eine längst verflossene Zeit. Ein verzauberndes Weihnachtsabenteuer für die ganze Familie! (www.historischer-weihnachtsmarkt-erlangen.de)

Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz (21. November – 24. Dezember 2022)

Ein eigens für die Altstadt entwickelter Weihnachtsmarkt verzaubert den schönsten Platz in Erlangen – den Altstädter Kirchenplatz. Im Herzen der malerischen Altstadt, die durch Kultur, Genuss und gastronomische Vielfalt besticht und von der Qualität der ansässigen Einzelhändler lebt, bildet sich ein Weihnachtsmarkt mit mannigfaltigem Angebot gleicher Couleur ab. (www.altstädter-weihnachtsmarkt.de)

Rudolph’s Weihnachtsexpress am Hugenottenplatz (21. November bis 23. Dezember 2022)

Kinderaugen leuchten noch heller bei der Fahrt mit der weihnachtlichen Eisenbahn „Rudolph ́s Weihnachts- Express“ am Hugenottenplatz.

Erlangen like on Ice am Marktplatz (25. November – 24. Dezember 2022)

Kids kommen auf der neuen Eislaufbahn ganz auf ihre Kosten. Direkt vor Ort gibt es einen Schlittschuhverleih. Immer für Montag ab 16 Uhr können Gruppen ihre eigene Bahn für das beliebte Eisstockschießen und Lattlschießen buchen. (www.erlangen.info/erlangenlikeonice/)