Bis Mittwoch (15. Dezember 2021) gilt von 12 bis 24 Uhr ein Alkohol-Verbot in Teilen der Erlanger Innenstadt.

Das Verbot gilt für den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige bis zu den Hauswänden, teilt die Stadt mit.

Nicht betroffen sind die konzessionierten Bereiche von Gaststätten während der jeweiligen Öffnungszeiten und Veranstaltungsflächen, soweit der Konsum von alkoholischen Getränken an Ort und Stelle gestattet wurde oder keiner Erlaubnis bedarf.

Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann.

