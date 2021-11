Anlässlich des Themenjahres “1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ bietet der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. einen interessanten 90minütigen Rundgang zum Thema jüdisches Leben in Erlangen an.

Die Führung gibt Einblicke in die Lebensumstände und Schicksalswege verschiedener Erlanger Persönlichkeiten, wie den Menschenfreund Jakob Herz und die Mutter der Algebra, Emmy Noether, berichtet der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. Gleichzeitig erfahren Sie jüdische Gepflogenheiten und Traditionen. Hat Hals- und Beinbruch mit dem Sabbat-Fahrstuhl etwas gemeinsam? Welche Bedeutung hat die Megilla in der Mesusa?

Die Führung dauert 90 Minuten und kostet 8,00 EUR für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre zahlen 3,00 EUR. Es besteht keine generelle Maskenpflicht, jedoch sollte für Stationen in Gebäuden ein Mund-Nasen-Schutz mitgebracht werden. Bitte beachten Sie auch die 3G-Regelung für Stationen in Innenräumen. Treffpunkt der Führung: Sonntag, den 14.11.2021 um 15 Uhr am Eingang der Hugenottenkirche, Hugenottenplatz.