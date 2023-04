Bei einer Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen (22. April 2023) in der Erlanger Innenstadt bekamen sich zwei 16-jährige Mädchen in die Haare. Als auch noch der Vater einer der Jugendlichen in die Rauferei eingriff, eskalierte die Situation.

Zunächst kam es laut Polizeibericht zwischen einer 16-Jährigen aus Nürnberg und einem gleichaltrigen Mädchen aus Erlangen vor einem Lokal in der Innenstadt zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Mädchen schlugen und traten aufeinander ein. Schließlich zogen sich die Kontrahentinnen gegenseitig heftig an den Haaren. Der 40-jährige Vater des Erlanger Mädchens hat den Vorfall mitbekommen, packte die 16-jährige Nürnbergerin und drückte das Mädchen gegen eine Hauswand.

Vater greift Security-Mitarbeiter an

Dies wurde vom Sicherheitspersonal des Lokals beobachtet. Ein Security-Mitarbeiter versuchte den 40-Jährigen von dem Mädchen zu trennen. Dabei griff der Mann den Sicherheitsmitarbeiter an und verletzte diesen. Wie der Vater gegenüber der Polizei Erlangen angab, wäre auch er bei dem Vorfall von bislang unbekannten Personen attackiert worden.

Sowohl der 40-jährige Vater als auch die beiden Mädchen waren bei den Auseinandersetzungen erheblich alkoholisiert.

