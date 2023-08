Erlangen: Öffentliche Toilette wird regelmäßig Vandalismus-Opfer - mehrere Tausend Euro Schaden

Erlangen: Öffentliche Toiletten auf dem Hugenottenplatz immer wieder beschädigt

Auf dem Hugenottenplatz mitten in der Erlanger Innenstadt ist seit 2017 eine öffentliche Toilettenanlage in Betrieb. Für rund 190.000 Euro wurde die Anlage in einem vormaligen Kiosk errichtet, "um das Angebot solcher Einrichtungen für die Bürger*innen der Stadt sowie Gäste und Besucher zu erweitern", heißt es dazu von der Stadt Erlangen. Seitdem ist die Anlage allerdings immer wieder beschädigt und defekt - der Hauptgrund dafür sei Vandalismus.

"Eingeschlagene Sensoren, lockere Waschbecken, verstopfte Abflüsse": WC-Anlage auf Hugenottenplatz wiederholt beschädigt

Die Konstruktion der Toilettenanlage sowie die verbaute Sanitärtechnik wurden "auf die Situation einer öffentlich zugänglichen Toilette ausgerichtet", erklärt die Stadt. "Sowohl die Wände als auch der Boden sind zum Beispiel weitgehend fugenlos ausgeführt, sodass diese gut zu reinigen sind und sich dort keine Ablagerungen bilden sollten, die zu unangenehmen Gerüchen führen." Zudem seien die Spülungen automatisiert und jede Kabine verfüge über ein eigenes Lüftungsgerät. "Alle Ausstattungsgegenstände sind eigentlich vandalismussicher in Edelstahl - möglichst ohne bewegliche Teile - ausgeführt", schildert die Stadt Erlangen weiter

Trotzdem kommt es in der Toilettenanlage regelmäßig zu Schäden. "Defekte entstehen auch durch ein Fehlverhalten der Nutzer*innen. Der Hauptgrund für die Beschädigungen der Anlage ist allerdings weiterhin Vandalismus, insbesondere der Herren- und Damenkabine." Es handele sich dabei um Graffitis auf technischen Sensoren, verstopfte Abflüsse auf dem Boden, in Urinalen oder in Waschbecken, lockere Waschbecken und wackelnde Türgriffe aufgrund von Gewalteinwirkung, eingeschlagene Sensoren, abgerissene Abfallkörbe oder entwendete Abdeckungen. Hierfür habe die Stadt rund 9000 Euro im Jahr 2021, circa 5500 Euro in 2022 und im aktuellen Jahr bislang circa 4500 Euro ausgegeben.

Derzeit sei die Anlage durch Graffitis und Schmierereien beschädigt. Zudem sei der "Türantrieb der Behindertentoilette defekt" - dies sei jedoch kein Fall von Vandalismus. Diese sei daher bis zur Reparatur gesperrt. Insgesamt werde die Anlage von der Bevölkerung jedoch gut angenommen, "sie ist hoch frequentiert". Im Jahr 2020 musste die Anlage "aufgrund eines Wasserschadens mit Schimmelbildung für einige Zeit gesperrt werden - die meisten Schäden können aber im Laufe des Vormittags behoben werden, nachdem sie bei den täglichen Rundgängen in der Früh gemeldet wurden", erläutert die Stadt Erlangen.

