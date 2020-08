Erlangen vor 1 Stunde

Fahrzeugbrand

100.000 Euro Sachschaden: Luxus-Mercedes geht in Flammen auf - Kripo ermittelt

In Erlangen ist am Freitag ein Mercedes-Luxuswagen in Brand geraten. Der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.