Mehrere Schlägereien am Erlangener Bahnhof: Am Sonntag (7. November 2021) musste die Polizei aufgrund von Auseinandersetzungen gleich zweimal zum Bahnhof ausrücken. Wie die Polizeiinspektion in einem Pressebericht mitteilt, wurden bei den Schlägereien mehrere Personen verletzt.

Am Sonntagmittag, gegen 15.15 Uhr, erreichte die Polizei ein Notruf. Die Person am Telefon berichtete von einer Massenschlägerei am Erlangener Bahnhof mit circa 20 Personen. Als die Beamten den Bahnhofsvorplatz erreichten, trafen sie auf einen 44-jährigen Mann und seinen 15-jährigen Sohn.

Beleidigt und geschlagen: Vater und Sohn in Erlangen angegriffen

Die beiden gaben an, von einer größeren Gruppe Jugendlicher beleidigt worden zu sein. Doch bei der mündlichen Auseinandersetzung blieb es nicht. Die Streitigkeiten arteten in einer Schlägerei aus, bei der der 15-Jährige leicht verletzt wurde.

Während die Polizei mit der Aufnahme des Vorfalles beschäftigt war, kehrten einige Jugendliche der größeren Gruppe an den Bahnhofsvorplatz zurück. Diese waren im Alter zwischen 13 und 28 Jahren. Laut den Polizeiangaben entpuppte sich im weiteren Verlauf ein 13-Jähriger als Hauptaggressor. Er trug leichtere Blessuren von der Schlägerei davon, so auch ein 15-jähriges Mitglied der Gruppe.

Gegen 19 Uhr wurde die Polizei ein weiteres Mal zum Erlangener Bahnhof gerufen. Eine 18-jährige Frau wurde von vier jungen Männern zunächst beleidigt und anschließend auch noch geschlagen. Die Männer flüchteten unmittelbar nach der Tat.

Polizei sucht nach Zeugen

Da der jungen Frau die Angreifer völlig unbekannt waren, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die vier jungen Männer geben können, sollen sich dringend bei der Polizei melden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 09131/760-114 erreichbar.

