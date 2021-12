"Blaulichtaktion" in Erlangen: Rettungsdienste rücken zum Weihnachtseinsatz am Uni-Klinikum aus. "Wow, der Weihnachtsmann kommt mit der Feuerwehr!" und "Schau mal, die Autos leuchten alle!": So hörte man Kinder und Jugendliche von den Balkonen der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen rufen, als die Rettungsdienste der Stadt Erlangen am Dienstagabend (21. Dezember 2021) gesammelt angefahren kamen. Das berichtet das Universitätsklinikum Erlangen in einer Pressemitteilung.

Drei Tage vor Heiligabend haben sie sich auf den Weg gemacht, um Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden des Uni-Klinikums Erlangen eine weihnachtliche Freude zu bereiten. Unterstützt seien sie dabei vom Weihnachtsmann alias Stephan Eitner, leitender Oberarzt der Zahnklinik 2, sowie dem Nürnberger Christkind Teresa Windschall, worden.

Universitätsklinikum Erlangen: Nürnberger Christkind und Weihnachtsmann schweben in luftiger Höhe

Begleitet vom blinkenden Blaulicht der Einsatzfahrzeuge und Weihnachtsliedern aus Lautsprechern, schwebten das Nürnberger Christkind und der Weihnachtsmann mithilfe der Feuerwehrdrehleiter in luftiger Höhe. Von dort aus winkten sie den staunenden Kindern und Jugendlichen, deren Eltern und allen anderen begeisterten Schaulustigen auf den Balkonen und an den Fenstern der Klinikgebäude zu und überbrachten gute Wünsche für die anstehenden Feiertage.

"Die Blaulichtaktion ist eine wirklich schöne Idee, die nicht nur unseren kleinen Patientinnen und Patienten große Freude macht. Im Namen der gesamten Kinderklinik möchte ich mich herzlich bei allen Mitwirkenden für ihren ehrenamtlichen Einsatz bedanken", so der Direktor der Kinderklinik, Joachim Wölfle in dem Statement der Uniklinik.

Teil der Aktion waren Freiwillige und Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen-Stadt und der dazugehörigen Ständigen Wache, des Arbeiter-Samariter-Bundes und des Bayerischen Roten Kreuzes Erlangen-Höchstadt, der Polizei, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Erlangen und des Technischen Hilfswerks Erlangen, die mit je ein bis zwei Einsatzfahrzeugen dabei waren.

"Weihnachtseinsatz" am Krankenhaus: Konvoi rollt zu mehreren Klinikgebäuden

Nach dem Start der Veranstaltung im Wirtschaftshof der Kinderklinik rollte der Konvoi zum Internistischen Zentrum, berichtet die Uniklinik. Weiter ging es dann bis vor das Bettenhaus des Chirurgischen Zentrums und zum Abschluss in den Innenhof der Frauenklinik Erlangen.

Im Dezember 2020 fand die Blaulichtaktion zum ersten Mal statt. Ausgehend von den pandemiebedingten Zutrittsbeschränkungen hatte Martina Madl, leitende Psychologin des Psychoonkologischen Dienstes, habe die Idee gehabt, den alljährlichen Besuch des Weihnachtsmannes am Uni-Klinikum Erlangen nach draußen zu verlegen. Aufgrund der aktuellen Lage und der "positiven Resonanz" wurde die Aktion nun wiederholt.

Das Nürnberger Christkind Teresa Windschall besucht indessen derzeit verschiedene Orte in der Region, um ihren Prolog zu halten. Bei einem Auftritt in Erlangen verlor Windschall für einen Moment die Fassung.

Vorschaubild: © Michael Rabenstein / Uni-Klinikum Erlangen