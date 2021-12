Nürnberger Christkind kommen bei coronabedingtem Auftritt die Tränen. Das diesjährige Nürnberger Christkind, die 17-jährige Schülerin Teresa Windschall, hat keinen leichten Job während der Pandemie.

In normalen Zeiten tritt sie zur Eröffnung auf dem Christkindlesmarkt am Nürnberger Hauptmarkt auf und spricht den weltberühmten Prolog von der Empore der Frauenkirche herab. Dann absolviert sie einen Monat voller Besuche auf Weihnachtsmärkten in anderen Städten, gibt Interviews, besucht soziale Einrichtungen. Gerade jetzt allerdings, wo in Bayern wieder alle Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, fehlt allerdings die Nähe zu den Menschen, die die Auftritte und Besuche des Christkinds so besonders machen. Dies lässt auch Windschall nicht kalt.

Nürnberger Christkind wird bei Auftritt emotional - "muss ich ehrlich sagen"

Da auch ihr Prolog, den sie normalerweise zur Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarktes vorträgt, wegen dem Ausfall nicht in der Öffentlichkeit gehalten wurde, hat die Himmelsbotin bei verschiedenen sozialen Einrichtungen vorbeigeschaut, wie die Agentur News5 berichtet. So sei sie am Mittwoch (15. November 2021) bei der Noris Inklusion in Nürnberg und dem Seniorenwohnzentrum am Röthelheimpark in Erlangen mit Vorfreude erwartet worden

"Coronakonform und mit ausreichend Abstand hielt sie dort ihren Prolog, sprach tröstende oder unterhaltende Worte und sorgt so für glänzende Augen und ehrfürchtige Bewunderung", heißt es in dem Bericht. Doch die Besuche seien für das diesjährige Christkind, Teresa Windschall, sehr emotional gewesen.

"Ich habe bei vielen gemerkt, dass die Erinnerungen und das Leben zurück in ihre Gesichter kamen und habe das Strahlen in den Augen gesehen. Das ist sehr bewegend und ich habe auch die ein oder andere Träne verdrückt, muss ich ehrlich sagen", so Windschall gegenüber News5. Am schwersten falle es ihr, dass sie den Menschen dieses Jahr nicht die Nähe schenken könne, wie es normalerweise der Fall ist.

Keine Umarmungen, keine Kinder-Wunschzettel: Nürnberger Christkind geht Corona-Pandemie nahe

Gerne würde sie ihre Bewunderer umarmen, ihnen die Hände schütteln, oder die Wunschzettel der Kinder einsammeln, so Windschall gegenüber News5. Doch das ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Über den Besuch hätten sich trotzdem alle gefreut.

"Es ist schön, dass sich das Christkind auf den Weg macht, trotz der schwierigen Zeit", so Monika Lambrecht, Mitarbeiterin der Nürnberger Noris Inklusion. Auch Monika Werner sei gegenüber News5 sehr emotional geworden: "Meine Mutter ist in dem Stadium von einem Kleinkind und da freut sich doch jeder, wenn er das Christkind sieht."

Im nächsten Jahr hat Teresa Windschall dann noch einmal die Chance den Nürnberger Weihnachtsmarkt mit ihrem Prolog zu eröffnen - dann, so kann man nur hoffen, auch ganz traditionell und in der Öffentlichkeit. "Mir ist es wichtig, den Menschen das Gefühl von Hoffnung zu schenken und das kann man in der Rolle besonders gut", sagte die 17-Jährige aus Nürnberg gegenüber News5.

