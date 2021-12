Erlangen vor 1 Stunde

"Heldinnen der Pandemie"

"In diesen Zeiten genau richtig": Reiterhof überrascht Corona-gebeutelte Pflegekräfte kurz vor Weihnachten

Der Reiterhof "Wunderburg" in Marloffstein will den Intensivpflegekräften an der Uniklinik Erlangen zu Weihnachten etwas Gutes tun. Diese sind durch die Corona-Pandemie derzeit "stark gefordert".