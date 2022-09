Erlanger Traditionsbrauerei "Steinbach Bräu" stellt Bier-Automaten auf

stellt auf Storchenbier , Bergbier und Goldblondchen zum günstigen Abholpreis

, und zum günstigen "Spaziergangsziel" "Steinbach Keller" : Fans freuen sich

: Fans freuen sich Spezialbiere bleiben Schwerpunkt

Seit wenigen Tagen steht im Eingang des Erlanger "Steinbach Kellers" ein weißer Automat mit "kellerfrischen Erlanger Bierspezialitäten". Sowohl die Brauerei als auch Bierfreunde profitieren laut Geschäftsführer Christoph Gewalt.

Erlanger "Steinbach Keller" hat jetzt Bier-Automaten - "haben sich schon einige was geholt"

Für einen Abholpreis von zwei Euro gibt es dank des Automaten rund um die Uhr gekühltes Storchen- und Bergbier in der halben Literflasche an den Kellern 25 zu kaufen. Das bald ausverkaufte Festbier für die Bergkirchweih werde ab kommender Woche durch das Goldblondchen ersetzt, erklärt Gewalt inFranken.de. Ein Ausweislesegerät sorge dafür, dass nur befugte Personen in den Biergenuss kommen.

Das Leergut nehme die Brauerei gerne zurück. "Wir haben daneben aber auch einen Einwurfschacht installiert. Der Pfanderlös geht dann an den Kinderschutzbund", so der Braumeister. "Anfang des Jahres haben wir von einer befreundeten Brauerei den Automaten bekommen. Die Idee war, dass wir oben am Berg auch außerhalb der Öffnungszeiten den Leuten ein kühles Bier bieten können."

"Wenn abends mal der Kühlschrank leer ist, kann man ganz gut zu uns hinfahren und sich ein, zwei Flaschen rausziehen", sagt Gewalt mit einem Schmunzeln. "Das ist doch mal ein Spaziergangsziel", kommentiert ein Mann unter den Facebook-Post. "Endlich", "finde das genial" und "eine echt tolle Idee" sind ebenfalls zu lesen. "Es haben sich schon einige was geholt", so Gewalts zufriedene Bilanz.

Erlanger "Steinbach Bräu": Schwerpunkt bleiben Gastronomie und Spezialbiere

Der Automat soll bis auf Weiteres im Eingang vom "Steinbach Keller" hinter dem grünen Gitter stehen. Dieses sei weit genug zum Durchgreifen. Seit der Pandemie fülle die Erlanger Brauerei "Steinbach Bräu" ihr Bier in Flaschen ab, erklärt Gewalt.

Schwerpunkt blieben selbstverständlich die Gastronomie und die regelmäßig wechselnden Spezialbiere, "die es gar nicht alle in der Flasche gibt". Durch den Automaten gewinne die Brauerei aber eine zusätzliche Einnahmequelle und mache noch dazu Menschen glücklich.

Auch interessant: Welche Brauereien mögen unsere Leser*innen am liebsten? Wir haben eine Rangliste zusammengestellt.