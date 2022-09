Erlangen: Brasilianisches Restaurant "Morena Brasil" öffnet in Feldstraße

öffnet in Neue Betreiber waren früher Stammgäste

waren früher Bohneneintopf, Garnelentörtchen, Tafelspitz : Das bietet die Speisekarte

: Das bietet die "Wären ihr überall hingefolgt": Fans von Köchin "so froh"

Von 2010 bis Ende 2021 war das brasilianische Restaurant "Morena Brasil" in der Schorlachstraße 27, Erlangen, zu finden. Maria Kourtaki sei früher Stammgast gewesen, erzählt sie inFranken.de. Jetzt ist sie die neue Betreiberin an einer neuen Adresse.

Erlanger Restaurant "Morena Brasil" startet neu: "war überzeugt von dem Konzept"

Marilda Ribeiro Greis aus Rio de Janeiro führte etwa elf Jahre lang ihr brasilianisches Restaurant. Aus privaten Gründen habe sie vor einigen Monaten aufgehört, berichtet Kourtaki, die das Restaurant oft besucht habe. Charakteristisch sei die heimelige Atmosphäre gewesen. "Marilda ist wie eine Mutter, die für ihre Kinder kocht. Ich war überzeugt von dem Konzept, doch sah viel mehr Potenzial darin."

Daher hätten sie und ihr Lebensgefährte sich für die Übernahme des Restaurants entschieden. "Aus Spaß wurde Ernst." Kourtaki sei eigentlich hauptberuflich Sachbearbeiterin bei einer bekannten Schreibwarenfirma und leite das Restaurant jetzt nebenbei mit Unterstützung ihres Partners. "Wir wären in Bruck geblieben, aber es fand sich zwischenzeitlich ein neuer Pächter." Die Lage sei ohnehin nicht optimal gewesen und es habe sich schließlich eine zentralere Immobilie in der Feldstraße 17 gefunden.

Marilda sei jetzt angestellte Köchin und froh, die Verantwortung nicht mehr tragen zu müssen. Auf der Speisekarte stehen beispielsweise Garnelentörtchen, Tafelspitz vom Grill oder brasilianischer Bohneneintopf. Das ehemalige Personal sei mitgekommen. Im Hinblick auf den Personalmangel sei dies ein ausschlaggebendes Kriterium für Kourtaki gewesen.

Stammkundschaft bleibt nach Neueröffnung treu - so sind die Öffnungszeiten

Mitte August 2022 feierte das neue Betreiber-Duo das Soft-Opening. "Ich hatte den Eindruck, das frühere Restaurant war am Ende nicht so stark frequentiert. Aber ich war total überrascht", berichtet die Erlangerin. Der Grund: Die gesamte Stammkundschaft suche die neue Adresse wieder auf. "Sie sagten mir, sie seien 'so froh, dass es wieder aufmacht' und 'wir wären ihr überall hin gefolgt'".

Im Außenbereich fänden 26, innen 48 Gäste Platz. Bei der Renovierung sei der Gastraum in "Regenwaldfarben" getaucht worden und Pflanzen hingen von der Decke.

Am Freitag (16. September 2022) fand die offizielle Eröffnung mit brasilianischer Livemusik und einem Buffet statt. Das Erlanger Restaurant "Morena Brasil" ist donnerstags bis samstags von 18 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.