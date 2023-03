Wie die Erlangen Arcaden berichten, sind sie ebenfalls beim Erlanger Frühling dabei, der vom City-Management Erlangen mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm in der ganzen Innenstadt veranstaltet und organisiert ist. Die Türen des Shoppingcenters, der Händler und Gastronomen sind weit geöffnet, um die frische Frühlingsluft hereinzulassen, für die vielen Besucher, die einen ausgedehnten Bummel genießen möchten und für die Maskottchenparade, die an diesem Tag das Highlight für alle großen und kleinen Besucher sein wird.

Super Mario, Benjamin Blümchen, Olchi und viele mehr sind am 25. März 2023 von 12:00 – 19:00 Uhr in den Erlangen Arcaden zu Besuch. Immer zur vollen Stunde 30 Minuten lang besteht die Gelegenheit den großen Maskottchen und Filmhelden zu begegnen. Ein Spaß bestimmt nicht nur für Kinder, denn so manche Figur dürfte auch die Erwachsenen an ihre eigene Kindheit und so manchen Kindertraum erinnern. Anfassen und umarmen oder ein Erinnerungsfoto machen, ist ausdrücklich erwünscht!

Das Maskottchentreffen startet am Samstag um 12:00 Uhr mit einem Rundgang der Maskottchen durch die Erlangen Arcaden und verspricht wieder ein Ereignis für die ganze Familie zu werden, dass man nicht verpassen sollte.

Mit rund und 100 Shops unter einem Dach sowie einem vielfältigen Gastronomie-Angebot bieten die Erlangen Arcaden den Besucherinnen und Besuchern eine große Vielfalt.

