In den Erlangen Arcaden dürfen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Arcaden, wieder alle Geschäfte öffnen und die Kundinnen und Kunden vor Ort begrüßen. Grundlage sind die aktuellen behördlichen Verordnungen, die in Erlangen eine Öffnung des Einzelhandels ermöglichen. Die Erlangen Arcaden und die Geschäfte im Center freuen sich über die Wiedereröffnung – und mit einem umfangreichen Präventions- und Hygienekonzept bestens darauf vorbereitet. Die Gastronomie bietet zwar noch keine vor-Ort-Verzehr-Möglichkeiten an, jedoch To Go und zum Teil Lieferangebote.

„Wir freuen uns, dass endlich alle Geschäfte in unserem Center unter allen erforderlichen Auflagen endlich wieder öffnen und die Kunden begrüßen dürfen“, so Marius Lorbach. „Das ist ein wichtiger Schritt für unsere Händler. Gemeinsam mit unseren Mietern sind wir bestens auf die Kundinnen und Kunden vorbereitet und bieten ihnen mit unseren erprobten und zertifizierten Präventions- und Hygienekonzepten ein sicheres und entspanntes Einkaufen.“

Das umfangreiche und von einem unabhängigen Institut geprüfte und zertifizierte Hygiene- und Präventionskonzepte im Center umfasst z.B. Desinfektionsstationen an allen Eingängen, umfangreiche Informationen zur Einhaltung der AHA-Regeln sowie Abstandsmarkierungen und Wegeleitsysteme an erforderlichen Stellen im Center und vor bestimmten Geschäften. Über die automatische Besucherzählanlage wird die Besuchermenge im Center zudem jederzeit überwacht und kann bei Bedarf begrenzt werden. Zudem wird bei Bedarf ein Warteschlangen-Management umgesetzt und das Sicherheitspersonal vorsorglich aufgestockt.

„Wir sind bestens vorbereitet und tun alles dafür, dass Einkaufen auch weiterhin so sicher und angenehm wie möglich zu machen. Das Infektionsrisiko im Handel ist laut Studien und dem RKI gering – und unsere umfangreichen Maßnahmen tragen mit dazu bei. Erstes Fazit seit der Wiedereröffnung: Die Kundinnen und Kunden verhalten sich vorbildlich, freuen sich wieder lokal einkaufen zu können und alles ist wie erwartet sehr ruhig verlaufen“, sagt Marius Lorbach.

Viele der großen Händler setzen zudem die LUCA App und empfehlen den Kunden diese zu nutzen, um für noch mehr Sicherheit und eine präzise Kontaktnachverfolgung zu sorgen.