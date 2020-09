Ein Turm erinnert an die alte Heimat

Völlig mittellos und oft nur mit dem, was sie in einem Koffer tragen konnten, kamen sie 1946 auch im Aischgrund an: Vertriebene aus dem Sudetenland . Hals über Kopf waren sie gezwungen worden, ihre Häuser und Heimat zu verlassen. In Viehwaggons ging es Richtung Westen in eine ungewisse Zukunft.