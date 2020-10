Der A3-Ausbau zwischen Schlüsselfeld und dem Kreuz Fürth/Erlangen läuft auf Hochtouren. Die Baustellen entlang der europäischen Hauptverkehrsader nehmen immer beeindruckendere Ausmaße an. Wohl am besten bekommen das die Bewohner des Gremsdorfer Ortsteils Buch mit - und hier speziell die, deren Gartenzaun unmittelbar an die Autobahnbaustelle angrenzt.