Ganz alltäglich sind die Nachrichten über Corona inzwischen nicht mehr. Zuletzt gab es Meldungen darüber, dass eine Infektion möglicherweise Diabetisch-Erkrankungen auslösen könnte. Ganz aktuell taucht Corona aber in Erlangen wieder auf. Betroffen ist der Roncallistift.

Das Altersheim hat einen größeren Virus-Ausbruch gemeldet. 27 Bewohner sollen demnach an Corona erkrankt sein. Dazu noch neun Betreuer - mit Folgen.

Corona in Erlangen - Altenheim von Virus-Ausbruch betroffen

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag, 10. August 2023 berichtet, hat die Leiterin der Einrichtung und Pandemie-Beauftragte der Caritas, Adelheid Seifert erklärt, dass die Verläufe aber milde seien. Die Aufgaben für die Verantwortlichen sind dadurch aktuell aber nicht weniger wichtig.

Bei vulnerablen Gruppen müsse besondere Vorsicht gelten. Im Roncallistift wurde schnell reagiert und es wurden alle Gruppenangebote im Haus eingestellt. Außerdem gelten laut Seifert strenge Hygieneregeln.

Seifert macht zudem klar, dass keine Person schwer an Corona erkrankt sei. Alle Betroffenen sind dem Beitrag zufolge mehrfach geimpft. Zudem sind in den anderen Heimen der Caritas in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt keine weiteren Fälle aufgetreten. In allen Einrichtungen werde regelmäßig getestet, heißt es. Hierbei seien dann auch die Infektionen im Roncallistift aufgefallen.

Entspannte Corona-Lage - Zahlen für den Juli in Franken

Insgesamt ist die Corona-Lage aber entspannt. Auf Anfrage des BR hat das Klinikum Nürnberg mitgeteilt, dass in der vergangenen Woche ein Patient wegen Corona auf der Intensivstation lag. Stand 10. August (13.52 Uhr) werde kein Covid-Fall am Nürnberger Klinikum behandelt.

Der Meldung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit von Ende Juli war zu entnehmen, dass es bayernweit 220 gemeldete Corona-Fälle gab. 29 davon in Mittelfranken und in Oberbayern 77.

