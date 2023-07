Tierrettung in Oberreichenbach: Hund steckt in Loch fest

In Bisamrattenbau gefangen: Feuerwehr muss ausrücken

gefangen: muss ausrücken "War ein bisschen länger drin": Rettungsversuche des Besitzers scheitern

Am Sonntagabend (23. Juli 2023) musste die Freiwillige Feuerwehr Oberreichenbach zu einem Tierrettungseinsatz ausrücken. Ein Hund steckte dabei in einem Nagerbau fest.

"Mit Nachbarn versucht, den Hund zu befreien": Vierbeiner steckt in Bisamrattenbau fest

Gegen 20 Uhr wurde die Einsatzkräfte nach Oberreichenbach alarmiert. "Am vergangenen Sonntag (23. Juli 2023) steckte ein Hund in einem Bisamrattenbau fest", erklärte die Feuerwehr per Social Media. Der Besitzer hatte zuvor "mit einem Nachbarn 15 Minuten versucht, den Hund zu befreien", erklärte Michael Maier von der Feuerwehr gegenüber inFranken.de. Weitere Meldungen aus Erlangen-Höchststadt findest Du auf unserer Startseite.

Doch die Versuche, den Vierbeiner aus dem Rattenbau zu befreien, scheiterten. So musste die Feuerwehr zum Einsatzort ausrücken. "Wir legten den Bau Stück für Stück mit Schaufeln und Spaten frei", heißt es weiter. Laut Maier dauerte der Einsatz der Feuerwehr circa eine Stunde. "Er war schon ein bisschen länger drin. Der Besitzer konnte seinen Hund danach sanft befreien. Er ist unversehrt herausgekommen."

