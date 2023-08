Von einer nächtlichen Körperverletzung berichtet die Polizeiinspektion Höchstadt.

In der Nacht von Samstag (19. August 2023) auf Sonntag (20. August) kam es im "Engelgarten" in Höchstadt zu einer Streitigkeit zwischen einem 22-Jährigen und "mehreren Heranwachsenden", in deren Verlauf der Mann einen Schlag auf den Mund bekam.

Schlägerei in Höchstadt - Mann habe sich schlecht gegenüber jungen Frauen benommen

Der Geschädigte hat laut Polizeiangaben "zunächst den anwesenden Damen auf ungehobelte Art den Hof machen wollen". Eine bisher unbekannte männliche Person habe sich daher "dazu beflissen gefühlt, dies mit einem Schlag ins Gesicht zu honorieren".

Die Polizeiinspektion Höchstadt leitet die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Täters.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)