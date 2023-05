Herzogenaurach vor 10 Minuten

Spektakulärer Unfall

"Verbremst": Seniorin (85) rutscht von Bremspedal - und rast in Bäckerei

In Herzogenaurach hat sich am Freitagnachmittag (26. Mai 2023) ein spektakulärer Unfall ereignet. Aufgrund eines Fahrfehlers raste eine 85-Jährige mit ihrem Auto in eine Bäckerei.