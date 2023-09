Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es am Freitag (8. September 2023) gegen 17.15 Uhr in der Luitpoldstraße in Erlangen gekommen. Das teilte die zuständige Polizeiinspektion mit.

Ein 39-jähriger Erlanger lief am Freitag auf dem Gehweg in der Straße, während dort zeitgleich eine Streife der Polizei fuhr.

Vollbremsungen in Erlangen: Mann (39) auf der Fahrbahn

Als der 39-Jährige die Beamten sah, floh er aus unbekannten Gründen plötzlich vor dieser. Dabei rannte er auf die Fahrbahn und überquerte die dortige Kreuzung mit der Gebbertstraße. Mehrere Autofahrer*innen mussten deshalb eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu verhindern.

Nach einiger Zeit legte sich der Erlanger dann mitten auf die Fahrbahn und konnte dort von der Streife festgenommen werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Ende August erlitt eine Autofahrerin in Ansbach einen Schock, weil eine Frau mehrmals vor ihr Auto sprang.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeug*innen und Autofahrer*innen, die bremsen mussten, bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, unter der Telefonnummer 09131/760-114 melden.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

Vorschaubild: © fsHH/pixabay.com