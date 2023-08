Mit einem Schock ist eine 18-Jährige davongekommen, nachdem eine Fußgängerin in Ansbach vor ihr Auto gesprungen war. Nach Angaben der Polizeiinspektion fuhr die junge Frau am Mittwoch (30. August 2023) gegen 2.55 Uhr auf der Bischof-Meiser-Straße vom Hofgarten in Richtung Bahnhof, als sich der Vorfall ereignete.

Durch die Vollbremsung der 18-Jährigen blieb die 51 Jahre alte Fußgängerin unverletzt. Die Fahrerin versuchte deshalb anschließend links an der Frau vorbeizufahren, woraufhin diese wieder vor das Auto gesprungen sein soll. Auch bei dem Versuch, rechts an der 51-Jährigen vorbeizufahren, sprang sie laut Polizei wieder vor den Wagen.

Vollbremsung verhinderte Schlimmeres: Fahrerin erleidet in Ansbach Schock

Die Autofahrerin musste in der Folge von Freunden abgeholt werden, da sie durch die Situation unter Schock stand. Sie war weder in der Lage weiterzufahren, noch konnte sie sich an das Kennzeichen ihres Autos erinnern. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

Vorschaubild: © Selcuk Sarikoz/unsplash.com (Symbolbild)